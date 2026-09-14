In einer vor allem umkämpften Begegnung trennten sich beide Teams vor 150 Zuschauern leistungsgerecht unentschieden. Ihr eigentliches Ziel verfehlten aber beide Mannschaften: Die SG Lauscha/Neuhaus wollte zu Hause den Dreier, der FC 02 Barchfeld wartet weiter auf den ersten Sieg. Nieselregen und ein tiefer Boden auf der Anlage am Rennsteig in Neuhaus-Igelshieb machten es den Akteuren zusätzlich schwer, auch fußballerisch mehr Akzente zu setzen. Beide Trainer beklagten vor der Begegnung, einige Leistungsträger ersetzen zu müssen, aber es kickten Elf gegen Elf.