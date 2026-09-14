In einer vor allem umkämpften Begegnung trennten sich beide Teams vor 150 Zuschauern leistungsgerecht unentschieden. Ihr eigentliches Ziel verfehlten aber beide Mannschaften: Die SG Lauscha/Neuhaus wollte zu Hause den Dreier, der FC 02 Barchfeld wartet weiter auf den ersten Sieg. Nieselregen und ein tiefer Boden auf der Anlage am Rennsteig in Neuhaus-Igelshieb machten es den Akteuren zusätzlich schwer, auch fußballerisch mehr Akzente zu setzen. Beide Trainer beklagten vor der Begegnung, einige Leistungsträger ersetzen zu müssen, aber es kickten Elf gegen Elf.
Landesklasse in Neuhaus a. R. Selimovics Doppelpack reicht nicht
Karl-Heinz Scheler 14.09.2026 - 16:05 Uhr