Es war angerichtet – das große Duell der besten Torjäger ihrer Teams: Muhamed Aljija ging mit neun Treffern für den VfL Meiningen 04 ins Topspiel, Christoph Peters hatte acht Tore für den FSV 06 Eintracht Hildburghausen erzielt. Am Ende aber zog Peters gleich und hatte mit seinem Treffer den deutlich größeren Anteil am Ausgang der Partie. Sein neuntes Saisontor kurz nach Wiederbeginn war der Dosenöffner beim 2:0-Heimsieg der Eintracht. Die Gastgebern fügten damit nicht nur dem VfL die erste Niederlage nach einer kompletten Hinrunde ohne Pleite zu, sondern übernahmen auch die Tabellenführung im heimischen „Käfig“ vom Gegner.