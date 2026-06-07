Hildburghausen kann doch noch gewinnen: Am kompletten Wochenende wurde das Vereinsfest des FSV 06 Eintracht Hildburghausen zum 120-jährigen Vereinsjubiläum gefeiert. Weiterhin wurde erstmals seit fast zehn Jahren wieder im traditionsreichen Werner-Bergmann-Stadion auf Rasen ausgetragen. Dazu wollten 250 Zuschauer das Match der beiden Mannschaften des KFA Südthüringen zwischen Hildburghausen und Sonneberg live verfolgen. Und auch die Eintracht leistete ihren Beitrag zu einem unterhaltsamen Sonntagnachmittag in der Kreisstadt. Und wenn man all diese Komponenten zusammenfasst, steht unter dem Strich ein 4:3-Heimsieg der Eintracht gegen die Spielzeugstädter.