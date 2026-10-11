Beim Spiel der beiden FSV-06-Teams der Landesklasse/Staffel 3 stand am Ende ein 0:4 auf der Anzeigetafel. Und der Auswärtssieg der Ohrataler beim FSV 06 Eintracht Hildburghausen geht auch voll in Ordnung. Die Gäste stellten sich als robuste und eingespielte Mannschaft vor und bestimmten über weite Strecken das Geschehen auf dem Kunstrasen. Für die Gastgeber war es am 8. Spieltag der laufenden Serie die erste Niederlage.