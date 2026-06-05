Ein Südthüringer „Classico“ zwischen dem FSV 06 Eintracht Hildburghausen und dem 1. FC Sonneberg 2004 kommt am vorletzten Spieltag der Saison ohne große tabellarische Schärfe daher und wirkt gerade deshalb auf einer anderen Ebene interessant. Beide Teams stehen sicher im Mittelfeld, die ganz großen Saisonziele sind längst verpasst oder erreicht. Und doch ist die Partie am Sonntag um 15 Uhr mehr als ein Auslaufen: Sie wird zum taktischen Schaufenster zweier Mannschaften, die unterschiedlich mit den Herausforderungen dieser Phase umgehen.