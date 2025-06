Saison-Halali in der Landesklasse. In der Saison 2024/25 steht der letzte Spieltag auf dem Spielplan. Die Entscheidungen sind bis auf einen weiteren Absteiger schon alle gefallen. Davon sind die vier Vertreter des KFA Südthüringen nicht betroffen. Sie dürfen also entspannt in diesen 30. Spieltag starten. Der Staffelsieger und Aufsteiger aus Borsch könnte mit einem Sieg zu Hause gegen die SpVgg. Siebleben eine neue Bestmarke als Staffelprimus setzen. 81 Punkte als Aufsteiger in die Thüringenliga – das gab es noch nie. Mit Lauscha/Neuhaus und Westring Gotha stehen zwei Neulinge bereits als Absteiger fest.