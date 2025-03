Im vierten Anlauf gelang also dem 1. FC Sonneberg in der Landesklasse der erste Sieg gegen Walldorf. Mit diesem 1:0 überflügeln die Spielzeugstädter die Werrastädter wieder in der Tabelle. Trotz des Erfolges ist Heimtrainer Roberto Benn keinesfalls zufrieden. Zum Schluss wird es auch noch sehr farbig. Dabei waren die Platzhirsche recht zuversichtlich in diese Begegnung gestartet. FC-Trainer Benn hatte eine schlagkräftige Mannschaft parat und blickte deshalb optimistisch auf das Heimmatch. Frederick Leis war wieder am Start und gleich in der Anfangsformation. Auf Moritz Michel musste Sonneberg noch verzichten.