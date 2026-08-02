Der FC Schweina-Gumpelstadt ist torreich in die Saison der Fußball-Landesklasse, Staffel 3, gestartet und lag nach seinem 5:1-Heimsieg über den 1. FC Sonneberg 04 in einer gutklassigen Partie am Samstag sofort wieder an der Tabellenspitze. Am Sonntag wurde der amtierende Meister, der auf den Aufstieg verzichtet hatte, aber vom Neuling Mosbacher SV, der den SV Wacker 04 Bad Salzungen mit 5:0 bezwang, überflügelt, und ist Tabellenzweiter – punkt- und torgleich mit dem FSV 06 Eintracht Hildburghausen. Schweina-Gumpelstadt knüpfte mit diesem Erfolg da an, wo die Mannschaft in der vorigen Saison aufgehört hatte, und erfüllte nach den beiden vorangegangenen Niederlagen gegen diesen Kontrahenten die Vorgabe seines Trainers René Heger: „Wir haben etwas gutzumachen.“