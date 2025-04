Jede Serie geht einmal zu Ende: die von Barchfeld nach sieben Siegen am Stück am Ostermontag auf dem Kunstrasenplatz in Hildburghausen. In der Nachholbegegnung des 14. Spieltages gewann Hildburghausen (Dritte in der Tabelle) das Spitzenspiel gegen Barchfeld (4.) am Ende mit 3:0 Toren. Ursprünglich war diese Begegnung Ende November schon einmal angesetzt worden. Es waren auch alle Protagonisten vor Ort, aber Schiedsrichter Bohlig sagte aus Verletzungsgründen auf dem schneebedeckten Kunstrasen diese Begegnung ab.