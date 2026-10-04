315 Zuschauer sorgten in der Talstraße für einen stimmungsvollen Derbyrahmen. Auf dem Platz entwickelte sich von Beginn an das erwartet intensive Duell, in dem beide Mannschaften Kampf, Leidenschaft und Willen in die Waagschale warfen. „Es war ein sehr intensives Fußballspiel, das auch sicher den Zuschauern Spaß gemacht hat“, bilanzierte Philipp Sell nach dem Abpfiff. Der 20-Jährige schrieb dabei seine ganz eigene Geschichte.