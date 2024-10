Erfurt (dpa/th) - Thüringens geschäftsführende Finanzministerin Heike Taubert erwartet, dass die Steuereinnahmen deutlich langsamer wachsen als in den vergangenen Jahren. "Die aktuelle konjunkturelle Lage und die gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen lassen befürchten, dass auch in kommenden Jahren nur mit einer geringen Dynamik bei den Steuereinnahmen zu rechnen ist", sagte die SPD-Politikerin in Erfurt. Dieser neuen Realität müsste sich das Land stellen.