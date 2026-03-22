Erfurt (dpa/th) - Thüringen will ein Viertel des Geldes, das dem Freistaat aus dem Sondervermögen des Bundes zusteht, bereits in diesem und dem kommenden Jahr in Investitionen stecken. Insgesamt 633 Millionen Euro sollen in den beiden Jahren vor allem in Projekte fließen, für die sonst nicht ausreichend Geld zur Verfügung gestanden hätte, sagte Finanzministerin Katja Wolf der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. "Bei Investitionen zählt Geschwindigkeit", so die BSW-Politikerin. Das gelte derzeit besonders, weil wegen des Iran-Kriegs weiter steigende Preise zu befürchten seien.