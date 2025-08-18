Der Ärger kam prompt. Nachdem der MDR berichtet hatte, dass für das Pferderücken kein Geld mehr vorhanden ist, protestierten der Umweltverband BUND und die Grünen. „Die Brombeere hat kein Interesse an Umwelt- und Naturschutz. Das wird erneut bei den Kürzungen zum Einsatz von Rückepferden deutlich“, schimpfte Grünen-Landeschef Luis Schäfer. Umweltminister Tilo Kummer (BSW) hat zwar mittlerweile versichert, dass die Zuschüsse für das den Waldboden schonende Pferderücken doch nicht von 200 000 auf 100 000 Euro halbiert werden. Der Vorgang verweist aber auf das dahinter stehende größere Problem: die Globale Minderausgabe im Landeshaushalt 2025.