Nein, es geht nicht darum, dass die Bürger gähnend in der Ecke liegen und nicht wissen, was sie mit sich anfangen sollen. CDU-Fraktionschef Andreas Bühl bezog seine Aussage in der Debatte zum Landeshaushalt auf „ein Land, das im besten Sinne langweilig ist“ – weil Busse und Bahnen fahren, Kindergärten geöffnet sind, bei Notfällen schnelle Hilfe kommt und junge Leute ihre Ausbildung in modernen Betrieben erhalten. Dafür zu sorgen, das ist schließlich Aufgabe des Landeshaushalts, der jetzt beschlossen ist und damit regelt, wofür wie viel Geld ausgegeben wird.