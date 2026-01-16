Mit dem neuen Landeshaushalt und einem Milliardenpaket für die Kommunen stellt Thüringen wichtige Weichen – und mittendrin: Andreas Bühl, CDU-Fraktionschef und direkt gewählter Abgeordneter für den südlichen Ilm-Kreis. Im Gespräch erklärt er, wie zusätzliche Fördermittel Projekte vor Ort beschleunigen sollen, warum Kooperationen mit politischen Gegnern unverzichtbar wurden und weshalb kommunale Strukturen dennoch auf dem Prüfstand stehen.
Landeshaushalt vor Ort Bühl über Macht, Mittel und Verantwortung
Danny Scheler-Stöhr 16.01.2026 - 13:00 Uhr