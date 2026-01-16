Mit dem neuen Landeshaushalt und einem Milliardenpaket für die Kommunen stellt Thüringen wichtige Weichen – und mittendrin: Andreas Bühl, CDU-Fraktionschef und direkt gewählter Abgeordneter für den südlichen Ilm-Kreis. Im Gespräch erklärt er, wie zusätzliche Fördermittel Projekte vor Ort beschleunigen sollen, warum Kooperationen mit politischen Gegnern unverzichtbar wurden und weshalb kommunale Strukturen dennoch auf dem Prüfstand stehen.