Erfurt (dpa/th) - Thüringens geschäftsführende Finanzministerin Heike Taubert (SPD) weist CDU-Kritik an ihrer Haushaltspolitik der vergangenen Jahre zurück. Dass ihr Haushaltsentwurf für 2025 die Auflösung aller Rücklagen des Landes vorsehe, sei keine Folge von rot-rot-grüner Ausgabenwut, sagte Taubert der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Vielmehr sei es die CDU gewesen, die in den bisherigen Haushaltsverhandlungen regelmäßig Forderungen durchgesetzt habe, die viel Geld kosteten.