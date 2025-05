Landeshaushalt: Steuerschätzung: Weniger Geld für Thüringer Doppelhaushalt

Erfurt (dpa/th) - Thüringen kann nach der Steuerschätzung in diesem Jahr mit mehr Geld für die Landeskasse rechnen. Danach sinken die Einnahmen jedoch unter die bisherigen Erwartungen. 2025 seien Mehreinnahmen von 109 Millionen Euro prognostiziert, sagte Finanzministerin Katja Wolf (BSW) in Erfurt. "Das heißt ein bisschen Entwarnung", so die Ministerin. Die ohnehin angespannte Finanzsituation für den geplanten Doppelhaushalt 2026 und 2027 werde sich etwas verschärfen. Thüringens Landesetat hat in diesem Jahr ein Gesamtvolumen von rund 14 Milliarden Euro.