Trotz der auch in den nächsten Jahren überaus schwierigen Haushaltslage des Freistaats wird die Zahl der Landesbediensteten nun noch einmal steigen. Im vorliegenden Haushaltsentwurf sei geplant, insgesamt 166 zusätzliche Stellen in der Landesverwaltung schaffen, sagte der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Andreas Bühl, am Mittwoch in Erfurt. Nur ein Teil dieser zusätzlichen Stellen solle durch die perspektivische Streichung von derzeit bestehenden Jobs beim Land kompensiert werden.