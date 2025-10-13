Landeshaushalt: Jusos verlangen Korrekturen im Haushalt - mit dem Ex-Partner

Maier ist SPD-Vorsitzender und Innenminister, Schenk SPD-Vize und Sozialministerin. Eine Zusammenarbeit mit der AfD, die im Landtag die größte Fraktion stellt, müsse eine "eine rote Linie für die SPD sein – auch im Haushaltsstreit", so Butt. Die Jusos sprechen von Kürzungen im Bereich der Jugend- und Sozialarbeit sowie bei Integration und Antidiskriminierungsprojekten.