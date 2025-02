Landeshaushalt: Jahresabschluss: Weniger Geld als sonst übrig

Erfurt (dpa/th) - Im Wahljahr 2024 ist in Thüringen weniger Geld im Landeshaushalt übrig geblieben als in den Jahren davor. Nach dpa-Informationen aus Kreisen der Regierungskoalition von CDU, BSW und SPD hat der Freistaat unter dem Strich im vergangenen Jahr etwas mehr als 100 Millionen Euro weniger ausgegeben als im Landeshaushalt vorgesehen. 2023 summierten sich die sogenannten Haushaltsreste, die in der Landeskasse blieben, noch auf 323 Millionen Euro. In der Regel wird das Geld genutzt, um die Finanzreserve des Landes aufzustocken.