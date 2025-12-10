Insgesamt ständen im Doppelhaushalt dank Anträgen der Regierungskoalition aus CDU, BSW und SPD 11,5 Millionen Euro mehr für Kultur zur Verfügung. Angesichts großer finanzieller Herausforderungen, die vor dem Land stehen, sei das ein Erfolg. "Wenn wir in Kultur investieren, investieren wir in Heimat, Identität und Zusammenhalt", so Bühl. Vorgesehen seien auch 500.000 Euro zusätzlich zur langfristigen Sicherung des Förderprogramms für Volontäre in Museen. Eingeplant seien auch zusätzliche Mittel für die Stiftung Schlösser und Gärten für dringend notwendige Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen sowie mehr Geld für Investitionen in Museen.



