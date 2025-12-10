Erfurt (dpa/th) - Nach den Verhandlungen für den Thüringer Doppelhaushalt für die kommenden beiden Jahren soll es mehr Geld für den Denkmalschutz geben. Drei Millionen Euro mehr als ursprünglich vorgesehen seien für den Erhalt von Industrie-, Bau- und Kunstdenkmalen vorgesehen, erklärte CDU-Fraktionschef Andreas Bühl in Erfurt. 600.000 Euro solle es mehr für die Kofinanzierung des Denkmalschutzprogramms des Bundes geben. Bühl sieht darin einen Impuls zur Unterstützung privater, kommunaler und kirchlicher Denkmaleigentümer.