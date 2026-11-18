Weimar (dpa/th) - Am Thüringer Verfassungsgericht haben mehrere Richter ihre Zuständigkeit für die Entscheidung über eine Klage der AfD-Landtagsfraktion gegen den Landeshaushalt 2025 angezweifelt. Grundsätzlich dürfe das Verfassungsgericht nur prüfen, ob Landesgesetze gegen die Verfassung verstoßen, sagte der Präsident des Gerichts, Klaus-Dieter von der Weiden, bei der Verhandlung. Es habe im Freistaat zwar bereits Versuche gegeben, eine Regelung zur Schuldenbremse in die Landesverfassung zu schreiben. Aber: "Die sind sämtlich gescheitert."