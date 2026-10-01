Auch wenn es uns Menschen schwer fällt, viele Jahre in die Zukunft zu planen – bei Großprojekten und Großereignissen muss es so sein. Die Landesgartenschau 2036, um deren Ausrichtung sich Meiningen bewerben will, ist so ein Fall, der ein ganzes Jahrzehnt Vorlauf benötigt. Noch in diesem Jahr muss die Theaterstadt ihr Interesse mit einem ersten Antrag beim Freistaat bekunden. In nicht öffentlicher Sitzung beauftragte der Stadtrat die Stadtverwaltung bereits, alles dafür Notwendige in die Wege zu leiten. Bürgermeister Fabian Giesder und seine Mitarbeiter sind auch schon eifrig dabei. „Wir basteln jetzt an Ideen und an dem, was zusammengetragen werden muss für die erste Bewerbungsstufe“, sagt der Stadtchef, der in der Laga eine Riesenentwicklungschance beispielsweise für die Werraauen, den Englischen Garten und das Innenstadtklima sieht.