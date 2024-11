So werde mit rund 1,35 Millionen Euro die Neugestaltung der Freianlagen des historischen Tüffers Garten unterstützt, hieß es. Mit rund 1,78 Millionen Euro werde die Fertigstellung der sogenannten Grünen Achse im Bereich der Händelstraße und der Bachstraße gefördert. Die Landesgartenschau 2026 in Leinefelde-Worbis werde das Stadtbild nachhaltig prägen, so Infrastrukturstaatssekretär Torsten Weil. Dafür würden auch die beiden Stadtentwicklungsprojekte sorgen, deren Finanzierung nun gesichert sei.