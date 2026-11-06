Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen begrüßt die Entscheidung des Meininger Stadtrates, sich um die Ausrichtung der Thüringer Landesgartenschau 2036 zu bewerben. Nach Ansicht der Kammer bietet das Vorhaben die Chance, die Stadtentwicklung langfristig voranzubringen und zugleich wirtschaftliche Impulse für Meiningen und die gesamte Region Südthüringen zu setzen. Voraussetzung seien jedoch eine transparente Kommunikation und die frühzeitige Einbindung der Unternehmen.