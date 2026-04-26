Wir wollen ehrlich sein: Manche Momente beeindrucken uns, ziehen uns rein, zerren an uns und unseren Gefühlen. Andere lassen uns völlig kalt. „Abwarten und Tee trinken“ heißt da ein Foto. Eine Frau in einem voluminösen, orangefarbenen Anzug sitz in einem völlig abgewrackten Badezimmer – die Fliesen sind schon von der Wand gefallen – und trinkt Tee. Okay... Ein anderes mit dem Titel „Der Sonnenblumer“ zeigt einen bärtigen Mann mit Melone und Sonnenbrille im Sonnenblumenfeld. Schön für ihn... Oder „Alter, weißer Fuchs“: Ein dickbäuchiger Mann mit Fuchs-Maske hockt in einem Tümpel und steckt seine Füße in den Schlamm. Du liebe Güte...