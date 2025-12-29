Neue Chefin: Frau führt Thüringens Förster

Die Thüringer Landesforstanstalt startet mit einem neuen Führungsduo in das Jahr 2026. Zu Jahresbeginn tritt die Diplom-Forstwirtin Corinna Geißler die Nachfolge des langjährigen Vorstands Volker Gebhardt an, wie Thüringenforst mitteilte. Gebhardt geht zum Jahresende in den Ruhestand. Die aus Sachsen stammende Geißler ist die erste Frau an der Spitze der Landesforstanstalt mit rund 1.300 Beschäftigten. Sie bildet gemeinsam mit Jörn Ripken das Vorstandsduo.