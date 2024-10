Landesfläche: Flächenverbrauch schreitet auch wegen Photovoltaik voran

Fürth (dpa/lby) - Durch Wohnungs- und Straßenbau, aber auch durch den Zubau von Freiflächen-Photovoltaikanlagen ist der Flächenverbrauch in Bayern weiter gestiegen. Durchschnittlich seien im vergangenen Jahr 12,4 Hektar pro Tag an Landesfläche für Siedlungs-, Verkehrs- und Gewerbeflächen verbraucht worden, im Jahr zuvor seien es 12,2 Hektar pro Tag gewesen, teilte das Statistische Landesamt in Fürth mit. Allerdings sei der Flächenverbrauch nicht in vollem Umfang gleichzusetzen mit Bodenversiegelung - Siedlungs- und Verkehrsflächen umfassen auch Grünflächen wie etwa Spielplätze.