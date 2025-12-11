Landesfinanzen: Vorentscheidung über Thüringer Doppelhaushalt gefallen

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Landeshaushalt für die kommenden beiden Jahren hat die vorletzte Hürde genommen. Der Haushaltsausschuss des Landtags stimmte dem Zahlenwerk mehrheitlich mit einer Vielzahl von Korrekturen zu, wie der Ausschussvorsitzende Maik Kowalleck (CDU) auf Anfrage in Erfurt mitteilte. Damit sei der Weg für eine Landtagssondersitzung in der kommenden Woche frei, in der der Doppelhaushalt abschließend beraten und beschlossen werden soll.