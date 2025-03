Erfurt (dpa/th) - Thüringens Brombeer-Regierung aus CDU, BSW und SPD will trotz Sparzwängen 166 neue Stellen schaffen. Der größte Teil sei für Polizisten, Justizbedienstete sowie Lehrer bestimmt, sagte CDU-Fraktionschef Andreas Bühl in Erfurt. Ohne die zusätzlichen Stellen könnte Thüringen Polizeianwärter ab Sommer nicht mehr übernehmen oder Lehrer einstellen, um den Unterrichtsausfall an den Schulen zu verringern.