Landesfinanzen: Thüringer Haushalt: Ministerien schaffen Sparvorgaben nicht

Erfurt/Berlin (dpa/th) - Thüringens Landesregierung ist von ihren Sparzielen für den geplanten Doppelhaushalt noch entfernt. Einige Ministerien lägen bei ihrem angemeldeten Finanzbedarf für die Jahre 2026 und 2027 zum Teil deutlich über den Vorgaben, teilte das Finanzministerium auf Anfrage in Erfurt mit. Finanzministerin Katja Wolf (BSW) habe das Kabinett bei seiner Sitzung in der Landesvertretung in Berlin über den Stand der Aufstellung des Doppelhaushaltes informiert. Angaben zu den betroffenen Ministerien und der Höhe der Überschreitungen machte das Finanzministerium nicht.