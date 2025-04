Landesfinanzen: Thüringen macht in diesem Jahr neue Schulden

Mit der Generalaussprache gehen die Haushaltsberatungen im Thüringer Landtag auf die Zielgerade: Nach dem Auftritt der Fraktionsvorsitzenden sollen die Finanzen der einzelnen Ministerien beraten werden. Am Freitagvormittag ist die Abstimmung über den Haushalt mit einer Vielzahl von Korrekturen geplant. Bei der Abstimmung kommt es auf die Stimmen der Linken an, um das Patt im Landtag aufzulösen. Die Brombeer-Koalition aus CDU, BSW und SPD verfügt nur über 44 von 88 Sitzen im Landtag in Erfurt.