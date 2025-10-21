Landesfinanzen: Tauziehen um Thüringer Doppelhaushalt beginnt

Erfurt (dpa/th) - Thüringen plant in den kommenden beiden Jahren Rekordausgaben, die das Land auch mit neuen Schulden finanzieren muss. Beim Start der Haushaltsberatungen im Finanzausschuss des Landtags warben Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) und Finanzministerin Katja Wolf (BSW) für ihren Entwurf des Doppeletats 2026/27. "Ich lade alle Fraktionen ein, konstruktiv am Haushaltsentwurf mitzuarbeiten, damit Thüringen bis Jahresende einen Haushalt bekommt, der Stabilität sichert und das Land voranbringt", erklärte der Regierungschef.