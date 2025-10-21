Landesfinanzen: Tauziehen um Thüringer Doppelhaushalt beginnt

Enger Zeitplan für Etat-Beratung

Bei den Investitionen setze Thüringen neue Maßstäbe, so der Ministerpräsident. Pro Einwohner investiere das Land künftig 1.350 Euro statt bisher 983 Euro – die höchste Investitionsquote seit Jahrzehnten. Ein kreditfinanziertes Investitionsprogramm für die Kommunen sehe eine Milliarde Euro im Zeitraum 2026 bis 2029 vor. Investiert werde in Bildung und moderne Schulen, aber auch in eine verlässliche Gesundheitsversorgung, Sicherheit im Alltag sowie Infrastruktur und Digitalisierung. Zudem werde der Stellenzuwachs im Landesdienst gestoppt.