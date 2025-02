100 Millionen Euro mehr für Personal

Zusätzliche Projekte wie sie sich die Brombeer-Koalition aus CDU, BSW und SPD wünsche, seien auch damit kaum zu finanzieren. "Wünsch dir was – das geht nicht", so die Ministerin. Aus ihrer Sicht müssen in den Etat jedoch 100 Millionen Euro aufgenommen werden, weil die Vorgängerregierung die Ausgaben für Personal durch die Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst zu knapp kalkuliert habe.