Der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst der Länder sieht in diesem Jahr Einkommensverbesserungen von 5,5 Prozent vor. Butzke: "Der Tarif- und Besoldungserhöhung kann nicht ausgewichen werden. Und dies bedeutet: Die Einsparungen müssten im Vollzug an anderer Stelle erbracht werden." Ministerien mit einem hohen Personalkostenanteil wie Justiz und Polizei drohten mangels anderer Einsparmöglichkeiten im Zweifel Wiederbesetzungssperren. So weit sollte es nicht kommen, so die Rechnungshofpräsidentin.