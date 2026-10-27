Erfurt (dpa/th) - Thüringens Finanzministerin Katja Wolf (Thüringen.Gerecht) steht weiter auf der Ausgabenbremse - trotz etwas verbesserter Steuerprognosen. Es bleibe bei der im Sommer vom Kabinett beschlossen Sperre auf einen Teil der nicht investiven Ausgaben für 2027, sagte Wolf bei der Vorlage der Ergebnisse der Herbststeuerschätzung für Thüringen. Im kommenden Jahr würden geringere Einnahmen erwartet als im beschlossenen Doppelhaushalt vorgesehen. Wolf bezifferte den Fehlbetrag, der mit der Sperre bei nicht investiven Ausgaben geschlossen werden muss, auf 115 Millionen Euro.