Wolf: "Wir haben weiter diesen Spardruck."

Die Krux: Der Doppelhaushalt basiere nicht auf den schlechten Werten von Mai, sondern den deutlich höheren Werten der Herbststeuerschätzung 2025. "Wir sind ein bisschen aus dem Elend raus", sagte Wolf. Die Situation bei den Steuereinnahmen sei damit aber immer noch schlechter als bei der Haushaltsaufstellung im vergangenen Jahr erwartet. Aus der neuen Steuerschätzung ergäben sich damit keine neuen Finanzspielräume. "Wir haben weiter diesen Spardruck."