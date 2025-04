Landesfinanzen: Minister: Kaum mehr Geld für Digitalisierung im Haushalt

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Verwaltungen sollen schneller als bisher digitalisiert werden, allerdings nicht mit deutlich mehr Geld. Für Digitalisierung und Informationstechnik sowie Projekte seien in diesem Jahr im Landeshaushalt etwas mehr als 244 Millionen Euro vorgesehen, sagte Digitalminister Steffen Schütz (BSW) in der Haushaltsberatung des Landtags in Erfurt. Das seien nur etwa drei Millionen Euro mehr als im vergangenen Jahr. "Ich hätte mir mehr gewünscht. Die Aufgaben bei der Digitalisierung sind gigantisch."