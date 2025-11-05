Landesfinanzen: Linke mit Forderungen in dreistelliger Millionenhöhe

Der Linken-Abgeordnet Schaft sagte, er erwarte, dass die Koalition ernsthaft nach Kompromissen suche. Die Forderungen der Linke-Fraktion umfassen mehr als 100 Millionen Euro. So verlangt die Fraktion, dass trotz sinkender Kinderzahl die Finanzierung der Kitas vom Land auf dem bisherigen Niveau fortgesetzt werden müsse, um Schließungen zu verhindern. In einem zweiten Schritt sollen mit einem Fonds von etwa 26 Millionen Euro neue Nutzungsmöglichkeiten für Kindergärten gesucht werden, die sich nicht halten lassen. Als Beispiel nannte Schaft die Umwandlung in eine Art Treffpunkt für eine Gemeinde.