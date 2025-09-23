Landesfinanzen: Linke: Kein Freifahrtschein für Thüringer Doppelhaushalt

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Linke geht mit Korrekturforderungen in die Haushaltsverhandlungen, die am Mittwoch im Landtag in Erfurt beginnen. "Der Haushalt ist, so wie er von der Regierung vorgelegt wird, für uns nicht zustimmungsfähig", sagte der Fraktionsvorsitzende der Linken, Christian Schaft, der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Seiner Fraktion kann angesichts der Patt-Situation im Landtag zwischen Koalition und Opposition bei der Entscheidung über den Doppelhaushalt für 2026/27 eine Schlüsselrolle zukommen.