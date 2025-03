Der Etatentwurf war noch von der im September abgewählten rot-rot-grünen Landesregierung dem Landtag vorgelegt worden. Die neue Regierungskoalition aus CDU, BSW und SPD setzte eine Vielzahl von Änderungen durch, ebenso wie die Linke als Oppositionsfraktion. Bei der Abstimmung über den Haushalt voraussichtlich am 4. April im Parlament kommt es auf die Stimmen der Linken an, um das Patt im Landtag aufzulösen. Die Brombeer-Koalition aus CDU, BSW und SPD verfügt nur über 44 von 88 Sitzen im Landtag in Erfurt.