Landesfinanzen: Landeshaushalt: Sparvorgaben bisher nicht geschafft

Erfurt (dpa/th) - In zwei Monaten will Thüringens Landesregierung einen Doppelhaushalt vorlegen - noch ist sie von ihren Sparzielen jedoch weit entfernt. Einige Ministerien lägen bei ihrem angemeldeten Finanzbedarf für die Jahre 2026 und 2027 noch immer deutlich über den Eckwerten, auf die sich das Kabinett verständigt habe, sagte Finanzministerin Katja Wolf (BSW) in Erfurt. Die Regierung hatte sich auf dieses Verfahren geeinigt, weil die Ausgaben nicht deutlich höher ausfallen sollen als in diesem Jahr. Der Etat 2025 hat ein Rekordvolumen von rund 14 Milliarden Euro.