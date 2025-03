Landesfinanzen: Kompromiss beim Thüringer Haushalt 2025

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Regierungskoalition aus CDU, BSW und SPD hat sich mit der Linke-Fraktion auf einen Haushalts-Kompromiss verständigt - und dabei Zugeständnisse in wichtigen Fragen wie Kita-Gebühren und Abschiebehaft an die Oppositionspartei gemacht. "Wir haben eine Einigung, das ist die gute Nachricht des Tages", sagte CDU-Landtagsfraktionschef Andreas Bühl nach einer Fraktionssitzung. Der Etat könne nun in der ersten Aprilwoche vom Landtag beschlossen werden. Die Linke, auf deren Stimmen die Koalition wegen des Patts im Landtag angewiesen ist, signalisierte Zustimmung zu dem Etat.