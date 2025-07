Die Thüringer Aufbaubank soll in den kommenden Jahren jeweils 250 Millionen Euro an Krediten an die Kommunen vergeben. Das Land will laut Wolf Zins und Tilgung der Kommunalkredite übernehmen. Es müsste dafür 71 Millionen Euro pro Jahr in einem Zeitraum von 20 Jahren aufbringen. Alternative Finanzierungsmodelle außerhalb des Landeshaushalts werden laut Finanzministerium auch in anderen Bereichen diskutiert – beispielsweise könnte die Landesentwicklungsgesellschaft öffentliche Hochbauprojekte für das Land übernehmen.