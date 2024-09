Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer Landesregierung stellt einen Teil ihrer Sparbeschlüsse in diesem Jahr auf den Prüfstand. Das betrifft die Zahlungszusagen für das kommende Jahr in bestimmten Förderprogrammen des Landes, wie aus einer Mitteilung der Staatskanzlei in Erfurt hervorgeht. Die sogenannten Verpflichtungsermächtigungen, dabei handelt es sich um Förderzusagen für einen späteren Zeitpunkt, sollten eigentlich nur noch nach Prüfung und Zustimmung durch das Finanzministerium möglich sein.