Landesfinanzen: Investitionsstau - doch nicht alles Geld wird genutzt

Erfurt (dpa/h) - Nach den ersten sechs Monaten deutet sich an, dass Thüringen in diesem Jahr auf einem Teil der für Investitionen bestimmten Gelder aus dem Landeshaushalt sitzen bleibt. "Es ist zu vermuten, dass 2026 erhebliche Investitionsmittel nicht abfließen werden", sagte Finanzstaatssekretär Birger Scholz in Erfurt. Das betreffe nicht nur Thüringen, sondern auch viele andere Bundesländer. Es sei angesichts der wirtschaftlichen Stagnation sowie des nötigen Vorlaufs für Großprojekte schwer, die Investitionsausgaben zu erhöhen.