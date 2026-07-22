Landesfinanzen: Investitionsstau - doch nicht alles Geld wird genutzt

Weitere Projekte, in die Geld aus dem Sondervermögen fließt, seien der Umbau der Therme in Mühlhausen mit 5,0 Millionen Euro und der Kauf von vier Niederflur-Straßenbahnen für die Thüringer Waldbahn mit 10,0 Millionen Euro. Die Sanierung des Funktionsgebäudes am Theater Meiningen sei ein weiteres Beispiel. Hier ist der Anteil der Berliner Gelder mit 10,4 Millionen von insgesamt 13,0 Millionen Euro besonders hoch. Viele der Vorhaben könnte sich der Freistaat ohne das Sonderprogramm des Bundes derzeit nicht leisten, so der Finanzstaatssekretär.