Als größtes Geldverschwendungsprojekt nannte Höcke, der als Rechtsaußenpolitiker in der AfD gilt, die Migrationspolitik. Seine Fraktion habe Kürzungen an vielen Punkten in Höhe von 66 Millionen Euro vorgeschlagen, unter anderem bei den Geldern zur Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge oder bei Betreuungs- und Beratungsleistungen für Geflüchtete. Er bekräftigte die AfD-Forderung, den Airport in Erfurt zum Flughafen für Abschiebeflüge auch für andere Bundesländer auszubauen. Höcke beklagte, dass die fast 150 Änderungsanträge seiner Fraktion zum Haushaltsentwurf keine Mehrheit fanden.