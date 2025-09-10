Landesfinanzen: Haushaltsentwurf der Regierung bleibt im Zeitplan

Erfurt (dpa/th) - Nach wochenlangem Ringen steht die Entscheidung der Regierung über Thüringens Landeshaushalt bevor. Der Etatentwurf für die beiden kommenden Jahre solle in der kommenden Woche vom Kabinett abschließend beraten werden, sagte Sozialministerin Katharina Schenk (SPD) im Landtag in Erfurt. Sie erwarte die Entscheidung über den Regierungsentwurf für den Doppelhaushalt der Jahre 2026/27 am kommenden Dienstag (16. September), der danach zur Beratung an den Landtag geht.