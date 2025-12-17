Erfurt (dpa/th) - Thüringens Landesausgaben fallen in den kommenden Jahren um rund 300 Millionen Euro höher aus als von der Regierung geplant. Die Mehrausgaben von 140,5 Millionen Euro im Jahr 2026 und von 159,5 Millionen Euro im Jahr 2027 seien das Ergebnis der Verhandlungen in den vergangenen Wochen, sagte der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, Maik Kowalleck (CDU), im Landtag. Das Parlament begann mit der Generaldebatte zum Thüringer Doppelhaushalt. Beschlossen werden soll er am Donnerstag.