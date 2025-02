Landesfinanzen: Haushalt: Neue Instrumente sollen 400 Millionen bringen

Der Haushalt der Vorgängerregierung, der derzeit zur Beratung im Thüringer Landtag liegt und ein Volumen von 13,75 Milliarden Euro hat, sei unterfinanziert. Trotz Sparzwängen und schnell steigenden Personalausgaben werde an der Einstellung von neuen Lehrern sowie von 360 Polizisten in diesem Jahr festgehalten. Auch Einstellung von Justizbediensteten für die Abschiebungshafteinrichtung, die in Arnstadt entstehen soll, werde finanziert werden.