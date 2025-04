Erfurt (dpa/th) - Thüringens Finanzministerin Katja Wolf hat die Aufnahme von Schulden zur Finanzierung der Landesausgaben in diesem Jahr verteidigt. "Schulden sind nicht per se etwas Schlechtes", sagte die BSW-Politikerin in der Generalaussprache zum Landeshaushalt 2025 im Parlament in Erfurt. Sie seien dann zu vertreten, wenn sie Thüringen durch Investitionen in den Kommunen, in Schulen und Infrastruktur zukunftsfähiger machen.